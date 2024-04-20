強詞有理：無謂的對話

中國國防部長董軍日前應約與美國國防部長奧斯汀視頻通話，這是佩洛西竄訪台灣、中方叫停兩軍高層對話後的首次，雙方談了一個多小時，似乎有不少話題。談了甚麼？無非還是雞同鴨講，各說各話。中方再次強調台灣問題是核心利益中的核心，對外部縱容台獨的行為，決不會聽之任之；美方則依然說一套做一套，一邊承諾堅守一中原則，一邊強調「自由航行」，揚言會繼續在國際法允許的地方行動。雙方各自表述，毫無新意，這種所謂的溝通對話到底有何意義，實在令人懷疑。

老美就是如此不可理喻，既要百般挑釁，又擔心爆發衝突，所以一方面拉攏附庸國加緊圍堵中國，一方面不斷要求與中方對話管控危機。這種自相矛盾的行為，將其色厲內荏的一面暴露無遺。實際上，所有危機都是美方一手造成，只要他們改變霸權心態，真正遵守國際法，不跑到中國家門口耀武揚威，自然河清海晏，哪裏會有危機？哪裏需要管控？

就在兩國防長對話之前，美方依然沒有減少在台海和南海的挑釁動作，除了舉行美日澳菲四國聯合軍演，還破天荒在菲律賓部署中程導彈；而防長對話過後幾小時，美軍即派出軍機飛越台灣海峽。按照老美的邏輯，他們可以肆意挑釁，中方不能有任何反抗，罵不還口打不還手，這才叫管控危機，天下有這種道理嗎？如今連也門胡塞武裝也敢反擊美國霸權，何況是堂堂中華。

美方的鬼蜮伎倆，中方早就心知肚明，當然不可能隨其起舞，所謂的溝通對話不過是虛與委蛇，沒有任何實際意義。對中國而言，最重要是加強自身力量，積極提升軍備，有備方能無患。有人說，美國在菲律賓部署中程導彈系統，這是冷戰以來首次，對中國安全構成重大威脅。這顯然是言過其實，相對於中國門類齊全的各式高超音速導彈，以及日益完善的反導系統，美國這種瀕臨淘汰的中程導彈不過是小兒科而已。菲律賓若以為這樣就能獲得保護，注定是癡人說夢。

前幾年美國在南韓部署薩德系統，中方一度激烈反應，而現在已經不當一回事，東風系列導彈對付薩德系統綽綽有餘。這也正是美軍不斷尋求與解放軍溝通對話的真正原因，說得好聽叫設立「護欄」，其實是心虛膽怯，他們已沒有把握取勝，承擔不起兩軍衝突的後果。