Tesla自炒翻側 司機爬出車見暈

【本報訊】昨日上午近9時，一輛Tesla電動車，駛至油麻地圓方對開雅翔道迴旋處時，車輛懷疑突然失控，撞向路旁石壆後，繼而向左翻側，姓劉（40歲）司機被困，並自行報案求助。救援人員接報趕至，司機已自行爬出車外，他頭暈不適，其後需由救護車送院治理，至於意外原因及經過有待進一步調查。