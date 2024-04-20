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私家車遇查 揭司機停牌駕駛
涉案私家車。
【本報訊】東九龍總區執法部門，於前晚約9時，在區內進行打擊停牌期間駕駛行動，並且截查可疑車輛。行動中，人員在將軍澳隧道公路截查一輛形迹可疑私家車，經初步調查後，一名姓劉（29歲）男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，他其後獲准保釋候查，須於5月上旬向執法部門報到。
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