亮玩具槍追賭波數 黑漢被捕

【本報訊】前日下午約5時許，執法部門接獲市民報案，指在旺角亞皆老街與通菜街交界，發現一名男子持有疑似手槍物體。執法人員接報趕至，該男子已沿洗衣街往快富街方向逃去，期間更先後3度展示疑似手槍物體。經向報案人了解後，初步得悉事主與持槍男子認識，雙方早前因債務糾紛不和，持槍男與兩男女同夥搭乘的士抵達案發地點時，遇上報案人及4名同伴，雙方再因債務問題爭執，追逐期間該名男子先後3次向報案人展示疑似手槍物體。

人員翻查本月剛在旺角為防罪滅罪而安裝的閉路電視系統，透過相關閉路電視紀錄，追蹤及鎖定持槍男及兩名同夥的樣貌和逃走路線。在同日及昨日，人員分別以涉嫌「管有仿製火器」，拘捕該名持槍的37歲中國籍男子，又以涉嫌「協助管有仿製火器」， 拘捕持槍男的兩名同夥，他們分別是一名37歲中國籍男子及一名33歲中國籍女子。

旺角防罪天眼追蹤 人員在疑犯身上檢獲涉案的疑似手槍物體，以及他們犯案時所穿的衣物。3名疑犯已被扣留調查。據悉，案件涉及黑幫糾紛，牽涉10多萬元賭波數，至於該支疑似手槍物體，疑似是玩具性質的槍。