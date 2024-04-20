分銷中心 藏300萬元毒品 17歲跑腿就擒

香港海關早前根據線報及經調查後，於本周三（17日）在長沙灣區，截查一名形迹可疑的無業少年，在其身上檢獲小量懷疑毒品，遂以涉嫌「販毒」把他拘捕，並押至其位於附近的住所搜查，再檢獲包括懷疑K仔、霹靂可卡因及毒品包裝工具，檢獲的毒品總值約300萬。初步調查顯示，被捕少年涉嫌負責包裝毒品，並派發予西九龍區的買家，海關將追查毒品來源，以及抽出幕後操控的毒梟。

香港海關毒品調查科人員，於本周三在長沙灣區一帶進行反毒品行動。期間，關員截查一名形迹可疑的本地少年，當場在其身上檢獲約4克懷疑霹靂可卡因，遂以涉嫌「販毒」罪，拘捕該名17歲少年。其後，關員押解該少年返回位於附近、報稱是其住所進行搜查，結果再檢獲約5.5公斤懷疑氯胺酮（K仔）、10克懷疑霹靂可卡因、以及一批懷疑毒品包裝工具，檢獲的毒品總值約300萬元。

海關經初步調查後，相信該個面積約100平方呎的單位，被闢作毒品儲存及分銷中心。被捕少年報稱無業，但並非單位租戶，相信他負責包裝及把毒品分派予西九龍區一帶的買家。海關強調繼續跟進案件，以便追查毒品來源及操控販毒的幕後人士。

葵涌屯門落馬洲檢毒千萬 此外，執法部門人員根據線報及經調查後，於前日在葵涌、屯門及落馬洲展開打擊毒品行動，並且拘捕兩名本地男子。人員於當日中午在葵涌一工廈單位外，截查一名形迹可疑男子，並在該名姓劉（30歲）男子身上，檢獲420克懷疑大麻花及5支大麻煙油，並於單位內檢獲1,770克懷疑大麻花及及大量大麻製品，包括含大麻成分曲奇等及懷疑迷幻蘑菇。

同日，人員在屯門山景邨一單位外，截查另一名從單位步出的形迹可疑男子，並在該名姓潘（44歲）男子的住所內，檢獲7,500克懷疑大麻花。人員其後押解該名男子搜查位於落馬洲貨櫃場內的一個貨櫃，並檢獲39.5公斤懷疑大麻花。行動中檢獲的毒品總市值約1,070萬元。

執法部門相信有人受不法分子金錢利誘而替販毒集團租用單位作毒品儲存倉，並把毒品分拆給買家。人員相信行動已瓦解一個販毒集團及堵截該批毒品流入市場。該兩名本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。他們已被暫控各一項販運危險藥物罪，案件將分別於今日上午在西九龍裁判法院及屯門裁判法院提堂。