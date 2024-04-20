前律師盜投資者7800萬 刑期上訴下月判

【本報訊】在90年代曾任中西區區議員、已多年沒有執業的律師張有洪，2014年為一名參與投資計劃的男子託存1,000萬美元（約7,840萬港元）時違反承諾，將涉案全部款項轉帳至另一人的銀行戶口，該男子其後懷疑受騙，遂報警求助。張於2022年承認一項盜竊罪，被判入獄7年3個月。張認為刑期過重，並向上訴庭提供刑期上訴。上訴庭昨經開庭後，押後至5月20日頒下書面裁決。

原刑期為7年3個月 現年71歲的上訴人張有洪在1985年成為律師，2015年曾捲入5億美元假匯票案，惟最終獲判罪名不成立。上訴方指上訴人曾分別就事件向香港和美國部門報案、促使數人繩之於法，質疑原審法官沒有就此提供足夠刑期扣減，並錯誤地認定被告報案動機完全是出於私利。律政司一方則指，上訴人早於收取本案事主金錢前已向有關部門報案，不應就此得到更多減刑。

案情指，2014年9月，男事主X透過朋友獲悉一項高收益投資計劃，並於同年10月與一名姓徐女子會面商討詳情。徐表示，有關計劃由紐約聯邦儲備銀行（FRB）負責監督，投資者會獲取每日40%回報率，另可獲美國永久居留權。X決定投資，並轉帳1,000萬美元到作為託管代理的上訴人之銀行戶口。上訴人其後卻把所有款項轉帳至一個新加坡女子的帳戶。執法部門調查時，發現上訴人案發前曾報案，稱他亦曾參與該投資計劃並懷疑受騙。他曾去信美國駐港總領事館，及親自往紐約向聯邦調查局報案。案件編號：CACC 98/20221