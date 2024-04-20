酒駕Tesla撞傷途人 警員妨司法還押候懲

【本報訊】一名男警2022年5月休班期間，在長沙灣駕駛Tesla電動車時撞傷途人，再猛撼麵包店鐵閘。他事後未能通過酒精呼氣測試，又被指慫恿傷者不要報警。他被落案起訴4罪，其中他承認危駕、在血液中的酒精濃度超過訂明限制度的情況下駕駛汽車、使用殘缺車輛共3罪；但否認意圖妨礙司法公正罪受審，此罪昨在西九龍法院（暫代區院）亦被裁定罪成。法官押後至4月25日判刑，期間被告須還押。

27歲被告何家榮，報稱警員。他承認於2022年5月28日在香港九龍深水埗元州街與昌華街交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳啟發身體受嚴重傷害。他另承認於同日同地駕駛同一車輛，而在其血液中的酒精比例是100毫升血液中有不少於182毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度；及該私家車的玻璃及透明物料不符合規定，即該車擋風玻璃及兩側車窗玻璃貼上有色薄膜以減低玻璃的透光度。

官指圖說服事主不報案 被告否認意圖妨礙司法公正罪，控方指，事發後被告問事主可否不報警，可否原諒他，又表示如不報警，事主想要多少賠償他都會支付。涉事車輛行車記錄儀錄到部分說話，顯示被告曾說向事主說「可唔可以唔報警啊」，事主回答說「點唔報警啊大佬，你真係黐×線」、「唔係錢唔錢嘅問題，斷×咗骨啊大佬」。

法官昨裁決時指，事主是誠實可靠證人，認為被告根本無意報案，他只想拖延時間，想辦法說服事主不要報案，行為構成妨礙司法公正，裁定他罪成。案件編號：DCCC 298/2023