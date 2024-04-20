呃按揭2630萬罪成 警司陳凱港5‧17判刑

隱瞞警察身份 虛報公司受薪 正被停職的警司陳凱港，涉嫌連同曾任總督察的前同袍，欺騙按揭貸款逾2,630萬元。經審訊後，區院暫委法官王證瑜昨裁定陳凱港面對的兩項欺詐罪罪成，其前同袍則一項欺詐罪成，另一項則脫罪。王官認為陳申請該兩次按揭貸款時，是有意隱瞞其警察身份圖令自己獲益，其前同袍亦知悉陳的其中一次申請並且作出協助。王官把案件押後至5月17日聽取辯方求情及判刑，並索取兩名被告的背景報告，期間須還押。

兩名被告依次為無報稱職業的陳凱港（50歲）及報稱商人的汪浩毅（49歲）。陳於案發時為警司，汪是陳在警校受訓時的同學，曾於警隊任職，但案發前已離職。法官裁決指，辯方稱涉案的按揭申請表是由中介人填寫，並質疑中介人為了批出按揭獲得報酬而呈交虛假客戶資料。惟法官認為沒有證據證明辯方說法，而且中介人是獲陳的指示去處理按揭申請，必然會有報酬，不會為能獲批按揭而自行呈交虛假資料。

前同袍被指協助陳欺詐 陳稱他曾出版著作，並以「Haba sir」之名售賣產品，屬公眾認識的人物，沒有刻意隱瞞警察身份，但法官並不認為陳是一般公眾認識的人物，如沒有相關文件證明，作審批的職員並不會知道他是警察。

法官又指，陳在兩次申請按揭時確沒有提供他的警察糧單，提供的銀行月結單顯示他接受相關公司的款項屬薪金，法官認為陳兩次申請均刻意隱瞞其警察身份，並虛假表示自己薪酬為月入24萬元，圖獲得按揭，裁定兩罪罪成。

有關汪浩毅，辯方稱汪是涉案的「出眾資本」主要投資人，每月給予陳的為他投資出眾獲得的花紅，只是陳的月結單上錯誤列為薪酬，他因太忙及當時正值暴動，未能去銀行更改。

但法官認為出眾一直把款項存入陳用作收取警務處新酬的戶口，直至陳向東亞申請按揭前，出眾才轉為把款項存入陳的另一戶口，汪是知悉陳的意圖，為協助他才這樣做。但華橋的按揭貸款申請，法官認為沒有證據顯示，汪得悉陳作出該申請並作出配合，故裁定罪名不成立。

兩被告被控於2019年5月17日與11月4日之間，藉隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向東亞銀行有限公司指，陳於2019年7月至11月期間受僱於出眾資本有限公司，並接受逾24萬元月薪。兩人亦被控在同年5月17日至12月27日，連同陳凱俊隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳凱港於2019年9月至11月受僱於出眾資本有限公司，接受逾24萬元月薪。兩機構最終分別批出兩筆貸款，涉及2,154.9萬元及480萬元。案件編號：DCCC 132/2022