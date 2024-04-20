東呼即應：YouTube色暴眼球受罪 東方第12度檢舉

東呼即應揭議員冷處理 學者質疑投鼠忌器 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube色情影片氾濫成災，揭之不盡，東方傳媒機構（下稱「東方」）近日再發現以下5條YouTube影片，涉及大量裸露或性器官大特寫的片段，包括充滿血腥的徒手取心臟恐怖短片、大特寫陰部的陰整形效果影片，以及裸女對着鏡頭洗澡及跳舞的影片，昨日第12度致函警務處和電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視YouTube禍害。當局及執法部門長期縱容YouTube宣淫，89名立法會議員也有責任督促當局嚴打YouTube淫風。有學者認為議員都不是十分正視此問題，或因不少議員仍借助YouTube宣傳，不敢得罪YouTube。

裸女徒手取出男子心臟 第一條影片是充滿血腥、色情的恐怖短片，片長逾10分鐘，先是一名渾身血漬及泥濘的赤裸金髮女郎躺在膠袋上，胸部及陰部均無打格，心臟傷口滿是血。她奮力坐地來，摸着雙腳，聽到身後一名男子正與人通電話並揚言會處理她，且有長槍在側。裸女遂一絲不掛地逃走，男子聞聲響後立即開槍但落空，繼續追殺裸女。裸女匿藏樹林，拋石引開男子，終逃至水源。男子趕至步入水中欲槍殺裸女，反而被變回人魚的裸女反擊，更徒手取出男人的心臟。男人吐血身亡，人魚高舉血淋淋的心臟尖叫起來。

第二條影片是大特寫陰部的影片，是日本一間整形診所的美容手術影片，片中一名接受小陰唇縮小手術女顧客，躺在手術床上張開大腿，展示手術後一個半月的效果，陰部全程無遮無掩，可見仍然浮腫。男整形醫生表明要完全消腫大概需要6個月的時間，之後疤痕就會不再明顯，部分浮腫的地方也會變得更薄，片中有陰蒂露出，醫生用手指指着陰蒂及陰唇表皮，稱手術之後會變得更整潔。

第3條影片亦是美容手術影片，赤裸下身的女子站立，男整形醫生坐下來仔細介紹她陰唇整形術的成果，有打開大腿展示陰部的前後對比圖，期間，醫生又用手觸碰其陰部。第4條影片是裸體女舞蹈員在鏡頭前隨音樂跳舞，不時擺出撩人姿態，胸部及陰部均無打格。最後第5條影片是一名身材火辣、豐乳肥臀的外籍女子對着鏡頭洗澡搔首弄姿，不斷用肥皂泡在胸部打轉，抹身時又對鏡頭狂扭臀部，意識淫穢。

議員當網紅靠YouTube賺錢 香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，雖然立法會議員知道YouTube充斥不少色情影片，但為何遲遲未作出立法工作，第一，相信他們都不是十分正視此問題，對他們來說並不是重要的工作。第二，在立法會裏，其實有不少議員仍然借助YouTube去宣傳其理念或政綱等，那麼他們提出監管YouTube的話，又會否投鼠忌器呢？甚至有一些立法會議員根本就是所謂的網紅，利用YouTube來賺錢，即是其收入要靠YouTube，那麼這一類型的議員，其實就更不敢得罪YouTube，甚至可以說在處理YouTube問題時可能本身缺乏社會的道義，不敢正面去處理，當中可能存有角色的利益衝突。

議員林琳指YouTube伺服器不在港，究竟如何管制，議員也正在詢問政府，她於上月28日向立法會遞交書面質詢，因現時仍在排期，希望下月可以看到。就管制方面，她認為投訴的模式仍是採取「投訴主導」，有人投訴才去檢視有關情況，但網絡上的情況這麼嚴重，質疑部門可否主動調查或網絡巡視。

東方致函警務處投訴YouTube。 陰部手術前後對比 東呼即應爆料熱線 裸女渾身血漬泥濘 赤身搔首弄姿跳舞 東網版面新設計一撳即睇 展示陰唇整形效果 辣妹洗澡狂扭臀部