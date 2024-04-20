醫健：醫健寶庫：陽痿的成因與治療

勃起功能障礙是指持續或反覆無法維持足以進行性行為的勃起，本港約六成50至60歲、及七成60至70歲的男性患有此症。

勃起功能障礙的成因眾多，當中不少與心血管疾病有關，包括心臟病、周邊血管疾病、腦血管疾病、吸煙、高血壓，以及高膽固醇等；而肥胖、糖尿病、低睪固酮、焦慮或心理因素、神經系統疾病（如脊髓損傷）、藥物副作用（如部分高血壓和精神科藥物）、酒精、服用違禁藥物以及曾進行骨盆手術（如前列腺或腸道手術）都有可能致病。

值得留意的是，此症有可能是隱性心血管疾病和其他健康問題的徵兆，患者應及早求醫接受診治。泌尿科或男科醫生需詳細了解患者的病歷和性健康史，並進行全面的臨床和血液檢查，以找出可能病因。如有需要，醫生或會為患者進行陰莖多普勒超聲波檢查和夜間陰莖勃起測試等特定測試。

治療第一步 改變生活習慣 勃起功能障礙的治療方法取決於病因和嚴重程度，醫生會先從根源着手解決問題，如治療高血壓、糖尿病、高膽固醇、低睪固酮和心理因素等。改變生活習慣，如戒煙或戒毒、限制飲酒、減肥和恒常運動，都可以是治療的第一步。其他非手術治療包括使用真空泵、口服藥物或陰莖注射劑以增加陰莖的血流量，從而加強性刺激後的勃起功能。針對睪固酮不足的患者，可透過塗抹或局部注射補充睪固酮。

至於繼發性成因，如受壓力和焦慮影響的患者，可接受性心理輔導。最後，如上述治療效果皆不理想，可考慮進行陰莖假體植入手術。假體分充液式和可塑式：充液式可透過設置在陰囊內的液泵按需要勃起或回復疲軟狀態，提供自然的勃起效果；可塑式則靠一組堅硬的桿來支撐陰莖，可手動調節陰莖以模擬勃起或疲軟狀態，其手術風險和使用難度較低。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院外科學系臨床助理教授 彭嘉豪醫生

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