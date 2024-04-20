國泰多區巡遊招聘 登雙層巴即場面試

【本報訊】國泰航空指正重建航線和網絡，增加航班數目，今季回復至疫情前約80%運力，目標在明年首季完全恢復疫情前運力。因應業務發展，國泰昨起一連5天舉行招聘活動，主要聘請機艙服務員、客戶服務員等，預料今年員工人數淨增長5,000人。

國泰人事董事黃瑋彤在巴士巡迴招聘活動後表示，公司目前正積極招聘，是次活動主要招聘機艙服務員，以及客戶服務主任、貨運主任等。黃又指，目前國泰有約2,900名機師，料需要增聘500人至3,400名，應付未來業務需求。她強調，國泰有足夠機師支持重建步伐，又說除了在本港招聘見習機師，亦會到海外國家和地區招聘見習和現職機師，並會檢視薪酬福利，減少機師流失。

黃又說，去年8月開始在內地招聘機艙服務員和見習機師、客戶服務崗位，至今過百名機艙服務員完成訓練並提供服務，形容進度合乎預期。她預計未來至2025年會有約1,500名內地人加入團隊成為機艙服務員。不過，她強調未來會優先招聘本港專才，在昨日至明日（21日）透過雙層巴士舉行招聘活動，將會巡遊到銅鑼灣、中環、荃灣、屯門及東涌，已報名及合資格的應徵者可以在巴士上即時面試和參加小遊戲。另外，國泰下周一、二（22、23日）將在國泰城舉行即場面試及招募講座。