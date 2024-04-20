勞動人口參與率僅五成 議員斥愈躺平福利愈多
【本報訊】2024/25年度勞工及人力發展的政府經常開支預算為33.5億，較去年修訂預算的28.1億增加5.4億，增幅約19.4%，佔整體政府經常開支0.6%。立法會特別財委會昨日審議有關預算，有議員關注香港勞動人口參與率太低，又斥香港福利制度「愈躺平福利愈多」。不過勞工及福利局局長孫玉菡表示勞動人口參與率由於人口老化，政府預計會逐年下降。
議員洪雯表示香港勞工不足其中一個重要原因是勞動參與率太低，而2023年香港勞動人口參與率只有55.1%，低於新加坡的70%，而勞動人口參與未來會逐年下跌，2032年甚至下降至53.2%。她又指有研究顯示，全港收入最低的20%的低收入家庭中，每4戶有3戶不工作，而香港福利制度令「愈躺平福利愈多」，「愈努力咩都冇，萬事靠自己」。她舉例綜援人士自力更生計劃，只有5%參與，當中只有佔整體綜援人士0.1%脫離綜援。
當局指大勢難逆轉
孫玉菡表示政府會鼓勵健全成人的綜援人士自力更生，但是如果經過努力未能脫離綜援網，原因可能眾多，例如單親媽媽，又表示勞動人口參與率由於人口老化，政府預計會逐年下降，大勢不能輕易逆轉。
另外，議員簡慧敏詢問明年5月1日取消強積金對沖安排，是否不會受積金易平台推出時間影響，孫強調取消強積金對沖安排不需要建基於積金易平台。
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