勞動人口參與率僅五成 議員斥愈躺平福利愈多

【本報訊】2024/25年度勞工及人力發展的政府經常開支預算為33.5億，較去年修訂預算的28.1億增加5.4億，增幅約19.4%，佔整體政府經常開支0.6%。立法會特別財委會昨日審議有關預算，有議員關注香港勞動人口參與率太低，又斥香港福利制度「愈躺平福利愈多」。不過勞工及福利局局長孫玉菡表示勞動人口參與率由於人口老化，政府預計會逐年下降。

議員洪雯表示香港勞工不足其中一個重要原因是勞動參與率太低，而2023年香港勞動人口參與率只有55.1%，低於新加坡的70%，而勞動人口參與未來會逐年下跌，2032年甚至下降至53.2%。她又指有研究顯示，全港收入最低的20%的低收入家庭中，每4戶有3戶不工作，而香港福利制度令「愈躺平福利愈多」，「愈努力咩都冇，萬事靠自己」。她舉例綜援人士自力更生計劃，只有5%參與，當中只有佔整體綜援人士0.1%脫離綜援。