電子選民登記冊故障 報告揭無全面荷載測試

【本報訊】選舉管理委員會昨發表去年區議會選舉報告書，就電子選民登記冊系統發生故障一事，報告指專責調查小組認為故障原因是系統存在設計問題，而選舉事務處的技術團隊沒有作充分和全面的荷載測試，以致出現今次事件，並提出多項改善建議。

報告提到，專責調查小組認為，是次電子選民登記冊系統出現故障的主要原因，是選舉事務處技術團隊在修改系統設計時，未有充分考慮其在實際操作時可能會引起的疊加效應及流量影響，因而沒有作充分和全面的荷載測試。同時，當其向另兩重確認架構提供修訂闡述時，又沒有充分闡明其修訂詳情及可能引致的各種影響，以致該兩重架構在此情況下未能徹底了解相關系統設計改動所可能引致的後果。

選管會倡強化三重確認制 選管會建議選舉事務處盡快選任合適的專家修正兩個相關程序的設計問題，並須進行充分、全面及嚴格的相關測試以確保設計無誤及不會對系統以至整體運作造成任何不良影響。此外，亦建議強化三重確認制度保障安排，並定期透過模擬大型選舉的情景進行測試。報告又指出，電子選民登記冊可大幅提升發票程序的效率和準確性，即使期間要轉用紙本登記冊，發票運作大致暢順，建議日後選舉沿用系統。選舉事務處應認真吸取教訓，確保同類事件不再發生。

另外，報告又指出，區議會選舉當日有6個投票站因區域網絡故障而未能使用「本站儲存裝置」，為了讓所屬選民投票，上述票站不用核對投票站內「本站儲存裝置」的電腦紀錄，便向選民派發選票。

及後選舉事務處核對這些票站的選民登記冊印刷本劃線紀錄，發現有9宗疑似重複投票的個案，已轉介執法機關調查。但指這些個案不影響當選結果，並會全面檢視「本站儲存裝置」的區域網絡連線設置以增強穩定性，並制訂更完備的應變方案。