黎智英欲捧劉祖廸做政治明星

資助10萬生活費 促推廣制裁「攬炒」造勢 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供。陳供稱，黎智英認為「支爆」（意即中國經濟及政權均陷崩塌）好快出現，又表明想培養有「攬炒巴」之稱的劉祖廸做政治明星，希望對方能在國際推廣制裁中國及香港政府，最終達致推翻中共。另外，陳又透露，黎智英助手Mark Simon曾邀他到美國出席聽證會推動制裁。

陳梓華指，2020年1月11日，他到台灣陽明山別墅跟黎智英會面，出席者包括劉祖廸。席間黎智英談到，想培養劉祖廸做政治明星，稱可在生活上資助劉祖廸一萬鎊（折合約10萬港元），但黎沒有說是否每月資助。黎續指，要做國際游說，爭取國際認同，透過實施制裁及經濟封鎖等反華政策，向政府施壓。黎認為，長遠而言要團結街頭、議會等不同板塊，連同民間力量，才可達到「支爆」。據陳理解，「支爆」是指經濟及政權崩塌。

陳梓華作供 指黎冀辦初選 陳梓華憶述，劉祖廸不相信「支爆」會出現，黎智英回應道，根據歷史經驗，「好快會支爆」，之後便是引入美國式民主的最好時機。黎着劉祖廸好好運用資源，以及「攬炒團隊」對他的信任，推廣制裁中國及香港政府。黎覺得，要讓外國政府了解香港發生的事，令他們關注並譴責，從而讓港人知道外國政府沒有忽視他們；同時黎認為，要跟外國政府「枱底人」建立關係，推動制裁，甚至推翻中共。黎說，他這一代人未必能實現這事，希望以劉祖廸為首的「攬炒團隊」能接棒。

另外陳梓華說，該次飯局中，黎智英說欲學美國模式辦立法會選舉初選，並說會幫政治素人在傳媒曝光。同日夜晚，他跟施明德、何俊仁、李永達等用膳；翌日再於施明德辦公室跟施會面，劉祖廸亦在場。施明德當時表明，如非黎智英介紹，他不會見陳梓華及劉祖廸。施明德對劉祖廸說，如果劉返港被捕，會受到更多群眾及在囚抗爭者支持，勉勵他高舉犧牲精神。

着陳找Mark Simon助打美國線 陳梓華指，他之後和劉祖廸及李宇軒討論分工，其中劉是精神領袖，推廣「攬炒」論述，該論述旨在告訴香港政府，若不回應訴求，將要付出代價；李宇軒負責游說外國政府，推動制裁香港政府。黎智英認為，劉祖廸及李宇軒都要打國際線，叫陳梓華找Mark Simon幫忙打美國線，又着陳「唔好心急」。

陳續說，他及黎智英再談及初選。陳提到，羅冠聰、黃之鋒等不欲受初選結果約束，陳當時向黎智英說，會協助處理。陳梓華昨指，他覺得如果幫助到黎智英，就是貢獻反修例運動。到2020年2月，黎智英向陳表示，美國認為沒足夠證據施行制裁。同年5月，Mark Simon說，他及黎智英已聯絡傳媒公司協辦初選及選舉論壇，又說透過選票制衡政府較暴力為佳，是美國所樂見。當日Mark Simon也提到，他和黎智英想帶陳梓華等人去美國出席聽證會，推動制裁。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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