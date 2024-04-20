屯門公路3死車禍 親友落淚路祭

【本報訊】屯門公路前日凌晨發生奪命車禍，一輛辣跑自炒打轉後猛撼路邊龍門架「解體」，導致姓鄧（25歲）男司機、男乘客陳嘉濤（26歲）及姓伍（23歲）女乘客慘死。昨日上午11時許，其中一名死者的10多名親友到事發現場路祭，法師掛起一件屬於死者的T恤用作招魂，眾人神情肅穆手持香燭等祭品，在法師帶領下進行儀式。期間，多名親友感觸落淚，現場一片愁雲慘霧，約30分鐘後儀式完結，眾人俱黯然離去。

至下午3時許，另一名死者的約30名親友到場路祭，執法人員提早封閉部分行車線供他們舉行儀式。在法師主持下，親友們手持香燭拜祭，有人大叫「返嚟喇！」部分親友悲痛落淚，另有人互相擁抱安慰，眾人在儀式完結後相繼離去。

事發於前日凌晨3時許，一輛辣跑沿屯門公路往荃灣方向行駛，當駛至近小欖一彎位懷疑失控，猛撞石壆及指示牌後，再如炮彈飛車般凌空拋起，翻滾數圈撼撞龍門架飛墮路邊。辣跑「解體」斷為兩截，男司機當場慘死，兩名男女乘客被拋出車外昏迷，送院後相繼不治。