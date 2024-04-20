九肚山瘦狗被質疑受虐 揭老病獲呵護

【本報訊】本周四下午，有市民發現沙田九肚山一單位的花園，有一隻骨瘦嶙峋的西摩犬，並引述居於對面屋苑的街坊稱，多次目睹狗狗被放在花園，由於擔心其身體狀況，有人已通知愛護動物協會跟進。

醫生表示手術後平均只有約9個月壽命，但至今已近3年，已是奇迹。醫生的建議也只是讓狗狗開心過每一日，希望癌症不會復發。陳氏一家已做好心理準備，表示每一日相處都是賺回來。

陳先生又強調，「旺財」愛在花園觀看街上往來的車輛，而當時一直開着門，沒有獨留狗狗。他續指出，照顧重病老狗的心酸和忐忑，不足為外人道，陳氏一家不會放棄，會珍惜和旺財的每分每刻，並表示：「我們養了牠10幾年，由細養大，和我們家人一齊成長，牠是我們的家人，我們一定會陪牠走到最後一步。」