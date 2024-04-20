青衣船廠二級火 兩貓狗焗亡

昨日上午，青衣一間船廠突然冒煙起火，期間火勢猛烈，濃煙席捲半空，火勢蔓延波及毗鄰另一船廠。消防趕至救援，火警升為二級，約一小時後火勢撲滅，惟船廠已嚴重焚毀，4部車輛燒成廢鐵；火警中幸無人傷，30人自行疏散。消防救出8隻貓狗，惜其中一貓一狗慘遭濃煙焗斃。消防經初步調查後，相信其中一部車輛有電子零件短路肇禍，起火原因無可疑。有自稱前江湖人士的船廠東主指，船廠存放了油漆及船底油等易燃物品，可能特別搶火致火勢猛烈。

現場為担杆山路一間由金屬板搭建的船廠，昨日上午8時許，上址船廠突然起火冒煙，火勢一發不可收拾迅速蔓延，大量濃煙升上半空，遠處清晰看見，有街坊見狀紛紛報案求助。消防接報趕至，火警升為二級，開動兩條喉及出動兩隊煙帽隊灌救，並調動12輛消防車、兩艘消防船、一輛救護車到場，動員70名消防員及3名救護員處理。

30人自行疏散無恙 期間，火勢蔓延波及毗鄰另一船廠，火場面積約20米乘30米，消防員撲救約一小時之後把火勢撲熄，惟船廠已經被嚴重焚毀，有4部車輛燒成廢鐵。火警中無人被困及受傷，30人自行疏散暫避。

被波及的船廠飼養了7隻狗和一隻貓，其中6隻狗及時獲救，惟有一隻貓和一隻狗被困閣樓房間，懷疑遭濃煙焗斃。一名女職員驚悉噩耗後情緒激動，部分獲救狗隻由職員餵水及安撫。據悉，葬身火場的貓狗分別為年約4歲的家貓「招財貓」以及年約兩歲的唐狗「傻B」，飼主蘇先生得悉愛寵罹難俱傷痛不已。其後，愛協人員到場帶走獲救的狗隻交由獸醫檢查。

料車輛內零件短路 消防表示，人員分別在船廠地面及閣樓發現明火，由於船廠為金屬結構，因此較石屎結構的火勢蔓延更快，消防亦在船廠搬走多個風煤樽，以免被火勢波及爆炸。火警期間，現場不斷冒出濃煙，消防處呼籲如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。消防經初步調查後，相信被焚毀的4部私家車，其中一輛有電子零件短路引起火警，起火原因無可疑。

有自稱前江湖人士的船廠東主「威哥」表示，因他經營工程船公司，故約在4年前投資2,000萬元購入船廠以便維修船隻。「威哥」指船廠存放了油漆及船底油等易燃物品，遇火後可能會特別搶火，令火勢更猛烈及快速蔓延。而火警發生時船廠無人，有街坊指停泊於地下的車輛首先起火，不過船廠的「天眼」已燒毀，未能查看當時情況。