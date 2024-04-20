科創界請願：新田科技城刻不容緩

【本報訊】日前有10個環保團體發起聯署，對新田科技城的環境影響評估報告提出質疑，批評環評涉違反法定要求，促請環境諮詢委員會建議環保署否決該環評報告，若環保署接納環評，不排除提出司法覆核。有關主張惹來科技創新界和4大商會的高度關注，認為香港正值產業再次轉型的關鍵時刻，新田科技城項目工程不能拖延，各界應以大局為重，努力尋求共識，令發展項目早日進行。

科創界多個團體及代表昨日到政府總部請願，並向發展局遞交聯合聲明，希望環境諮詢委員會能夠通過有關新田科技城項目的環評報告。發起今次請願行動的科技創新界議員邱達根指過往因土地不足，導致流失許多機會，因此業界都對新田科技城相當期待，畢竟創科發展需要土地配套。其實香港的創科發展已刻不容緩，冀環諮會能通過有關環評，以便工程早日進行，否則對發展中的創科，甚至引進外來科技企業等都會構成沉重打擊。

指已平衡產業發展及保育 此外，香港總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港中華總商會亦發表聲明，指新田科技城佔地1,004公頃，根據環評報告，有超過240公頃的建議發展範圍是位於濕地保育區和濕地緩衝區，當中超過六成、即約144公頃是棕地和已填平的魚塘，並且包括邊境管制站等已發展用地，餘下近四成、即約90公頃魚塘，近半已荒廢或沒有養殖活動，引起保育關注的正是這90公頃土地。規劃中存在爭議的土地面積佔比不高，絕不應該因此而拖慢整個項目的發展。發展科技城是各界基本共識，工商界亦十分支持環保，目前的分歧並非不可解決。

該聲明續指，香港正值產業再一次轉型的關鍵時刻，科技城發展不容有失，各界應以大局為重，努力尋求共識，令項目可全速推進。工商界同時促請政府在不影響科技城發展進度的前提下，制訂各種應對策略，確保工程早日開展，以免窒礙創科及新型工業化發展，影響香港長遠發展。