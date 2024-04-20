黑臉琵鷺棲息需要 「港濕地不能再少」

全球6988隻升逾5% 后海灣錄375隻 黑臉琵鷺數目上升，香港觀鳥會昨日公布，今年全球黑臉琵鷺有6,988隻，較去年略增355隻，按年升5.4%。當中，在台灣的黑臉琵鷺佔全球數量近六成，有4,135隻，按年減少93隻。至於本港的后海灣，則按年回升至375隻，增加兩成半。香港觀鳥會表示，本港數字略為回升，但本港所佔全球比重正逐步下降，指現階段濕地不能再減少，並急需提升后海灣魚塘區生態價值。

台續最大黑臉琵鷺度冬地 今年普查涵蓋的11個地區中，台灣繼續是全球最大的黑臉琵鷺度冬地，惟今年數量輕微下跌至4,135隻，按年下跌2.2%（93隻），佔全球總數59.2%；而內地作為全球第二大的黑臉琵鷺度冬地增幅顯著，錄得共1,630隻黑臉琵鷺，較去年增加24.7%（323隻），可能與內地疫情後回復參與調查，以及當地的濕地保育工作取得成效有關。

香港觀鳥會總監余日東表示，雖然結果顯示數字漸趨穩定，本港數字略為回升，但本港所佔全球比重正逐步下降。他擔心新田科技城是30年來引致最大規模濕地破壞的發展項目，希望當局配合國家政策確保濕地面積不減少。

尖鼻咀降水魚塘亦具價值 余續稱，現階段濕地不能再減少，並急需提升后海灣魚塘區生態價值。他憂慮單靠米埔保護區未必能支持更多黑臉琵鷺度冬。而今年同步調查期間，尖鼻咀降水魚塘吸引逾50隻黑臉琵鷺，凸顯傳統操作的魚塘區與米埔自然保護區的生態價值同樣重要。若政府及早立法保護所有魚塘，配合良好的棲息地管理，或有望吸引更多黑臉琵鷺。

檢視歷年數據，香港曾是全球五分之一黑臉琵鷺的度冬地。當其他地區尤其是台灣、內地及日本的數量近十年來穩步上升時，香港佔全球比率逐年遞減，由2011年佔逾兩成跌至今年僅佔約半成，顯示香港濕地對黑臉琵鷺的吸引力降低，余認為，香港作為保育黑臉琵鷺的全球領頭人之一，絕對有國際責任守護牠們的棲息地，否則牠們有朝一日會放棄后海灣濕地，屆時最大損失的是香港。