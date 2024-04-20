T4主幹路謀再申撥 議員促監督勿超支

【本報訊】沙田T4主幹路項目因造價達71.6億元引起爭議，有消息指當局為減低成本，或減省單車徑及隔音屏障物料，料可能減少約2至3億元，項目或於下月提交財委會。多名立法會議員均就項目表態，有議員要求當局做好監督，避免再中途修改而導致費用超支，促簡化工程減去不必要開支；也有議員去信工務小組主席向政府提出詢問，質疑項目的社會效益。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌在電台節目指出，當局需要仔細研究及做好監督，避免中途再修改而導致工程費用上升或超支，促請政府交代清楚有關數據。他又指，有關項目經歷多年通脹及改變設計，以致造價上升，在目前政府財政狀況下，使費要好小心，避免無必要支出或可簡單就盡量簡化工程，例如一些美化位置或附帶公園等不急切或非必要設施，但承認減來減去都可能只是數億元。

質疑項目社會效益 另一議員張欣宇在同一節目透露，他已去信工務小組主席向政府提出詢問，要求交代項目費用70多億元可帶來的社會效益。他指T4項目作用是短時間紓緩交通擠塞，當大埔至九龍快線完成後，交通情況及T4作用或有所不同。