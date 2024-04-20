港技工學徒大減34％ 促設法應對

【本報訊】各行各業人手不足，政府推出多個補充人才計劃。在昨日的立法會特別財委會上，有議員指出，現時香港的技工學徒大幅減少34%，指相關服務不能北上尋找。有勞工界背景的議員表示早前公布的失業率上升0.1%，多了9,400人失業，相關行業與輸入人才計劃的行業有關，詢問會否因應失業率上升，為申請外勞的僱主加強就業選配，不過亦有議員表示獲批的輸入人才計劃申請只有約11%，質疑數量大少。

議員江玉歡表示，18個指定行業的註冊學徒由2021年約1,700人大幅下降至827人，而46個非指定行業的註冊學徒有2,600多人，當中2級飛機維修技工由21年26個註冊學徒下降至6個，專業樹藝管理員由18個下降至3個，指技工學徒大幅減少34%，詢問當局為何如此難吸引學徒入行，又指服務不能北上尋找，擔心未來沒有人從事相關職業。勞工及福利局局長孫玉菡表示適齡人口減少，導致他們選擇更多，政府有措施希望更多人成為學徒，如學徒每個月多1,000元津貼，而當人力資源推算計劃推出後，會因應狀況應對。

失業率上升 憂與外勞有關 議員林振昇表示，勞工處自2023年9月4日起推行「補充勞工優化計劃」。截至2024年2月29日，「補充勞工優化計劃」接獲3,246宗申請，涉及申請輸入33,951名勞工，期間獲批輸入的勞工人數為4,010名。而早前公布的失業率上升0.1%，多了9,400人失業，尤其是地基及上蓋工程、零售等失業率都有升幅，詢問當局會否因應失業率上升，為申請外勞的僱主加強就業選配，讓他們優先聘請失業人士。孫重申申請聘請外勞的僱主有4星期本地招聘，勞工處也會幫忙轉介。