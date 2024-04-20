紮鐵工就業不足 資方稱與往年接近

【本報訊】本港建造業工人工作不穩，香港建造業總工會最新調查數據顯示，有約75％受訪鋼筋屈紮工人反映開工不足或沒有工開。建造業分包商聯會會長伍新華昨回應指，上月底出勤數字與往年沒有很大差距，認為現時工人未到完全無工開的嚴重情況，可能是工友未能有效配對工作，尤其現時工人長期跟一至兩個老闆，呼籲工人若沒工開可主動尋求工會幫助。

籲主動尋求工會幫助 伍新華在電台節目表示，根據出勤數字來看，情況並不嚴重，出勤數字百分比與過去一年對比並沒有太大差距，又指現時工人還未到完全沒工開的情況，可能是工作配對不理想。他續稱，目前工人會長期跟着固定的幾個老闆工作，若老闆未能接到工程，工人也會同時沒工開，呼籲工人可以在工作不足的情況下主動選擇尋求工會幫助。

伍還稱，輸入外勞主要是針對政府公務工程，並且對外勞人數也有一定的限制，有相應的二對一規定，相信不會取代本地工人。他續說，本港私人建造工程有放緩迹象，原本決定開工的項目延遲，或是原本需要趕工的項目，現將時間正常化，他表示會對人手方面有一定影響。而且，當前經濟下行，市民沒有太強烈的買樓欲望，估計發展商亦會選擇放緩建造的速度。