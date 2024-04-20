竹棚守則刊憲修訂 工人須受訓持證明

近年地盤意外聞者心驚 涉及建造業的工業意外時有發生，引起社會關注。勞工處昨日在憲報刊登經修訂的《竹棚架工作安全守則》，加強建造業竹棚架的安全。《工作守則》主要修訂內容包括加強對竹棚架的支撐、連牆器（俗稱拉掹）及進出口的技術要求。禁止擅自改動竹棚架包括連牆器；更詳細說明合資格的人在監督竹棚架工人進行架設、相當程度上的擴建、更改或拆卸竹棚時及在惡劣天氣前進行檢查的要求，修訂版將於今年10月19日生效。

勞工處發言人指，修訂後的《工作守則》要求進行懸空式竹棚架（俗稱飛棚）的架設、相當程度上的擴建、更改或拆卸工作的曾受訓練的工人，需持有由建造業議會發出的有效『高級懸空式棚架安全訓練』證明書或『中級懸空式棚架安全訓練』證明書，才可進行指定的工作。考慮到業界需時安排接受相關訓練以取得證明書，經修訂的《工作守則》生效日期設有6個月寬限期，修訂版將於10月19日生效，以便業界有充分時間準備。

發言人續說，《工作守則》為建造業承建商提供實務指引，以便他們遵守與竹棚架工作的相關職安健法例，從而保障工人的安全。《工作守則》具有特殊的法律地位。在刑事訴訟中，若相關人士不遵從本守則所載的任何條文，法庭可接納這種行徑為有關因素，用以裁定某人是否觸犯有關的職安健法例。

年初巡查地盤 發256警告 事實上，近年涉及竹棚的意外惹人關注。在今年2月，啟德承富里2號的「澐璟」地盤，發生嚴重工業意外，有大型棚架由19樓塌下，最終釀成2死3傷慘劇。勞工處翌日宣布針對性巡查全港架設大型竹棚架的建築地盤，為期兩周，行動已於3月5日完成。勞工處指共巡查全港292個建築地盤，並發出256份書面警告、195張「敦促改善通知書」、6張「暫時停工通知書」及提出14項檢控，主要不安全事項涉及竹棚架作業、高處工作及吊運作業。