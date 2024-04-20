創意香港6‧14改組成文創處

【本報訊】香港文化體育及旅遊局按去年《施政報告》建議，向立法會提交附屬法例，將負責推動本地文化創意產業的「創意香港」辦公室名稱和相關職銜作更改，將於今年6月14日改組成「文創產業發展處」（簡稱「文創處」）。當局指「文創處」會以產業導向為原則，積極推動文化藝術和創意業界產業化發展。

「創意香港」辦公室於2009年6月由政府成立，自2022年7月1日起隸屬文體旅局，負責推動本地創意產業發展，服務範圍包括資助及推動本地文化、設計等創作，曾透過計劃資助入圍台灣金馬獎的電影《燈火闌珊》，今年亦有帶領本地玩具設計師赴泰國參展。當局將「創意香港」改組成「文創產業發展處」，目前「創意香港總監」將改名為「文創產業專員」，而「創意香港助理總監」則改為「文創產業助理專員」，相應職級維持不變。

物色機會輸出產業 發掘商機 當局表示，「文創處」將設立新專組，主動為有關業界物色海外機會，積極帶領業界一同到世界各地參展及演出，向外輸出香港文創產業，以助擴闊市場，令本地產品或創意想法打入其他城市，為業界拓展市場，並藉此提升香港國際地位；亦會增強對創造和生產文化知識產權的支援，發掘更多商機和商業化機會；並就香港及香港以外文創產業課題，包括香港文創產業現況、市場動向及趨勢、人力資源需求等，作深入研究及發布行業資訊。