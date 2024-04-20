兩元乘車優惠檢討 勞福局：年內完成

【本報訊】目前除了長者兩元乘車優惠，政府還提供公共交通費用補貼。昨日立法會財委會特別會議中，勞工及福利局表示今年內會完成兩元乘車優惠的檢討，強調無意取消計劃，但會和運輸及物流局研究，兩元乘車優惠和公共交通費用補貼重疊的情況。

議員黎棟國指市民只要使用八達通，乘搭公共交通的開支每月超過400元可獲補貼。雖說60歲以上市民需持有樂悠咭方可享兩元乘車優惠，然而樂悠咭本身就是八達通，只要多次乘搭非兩元優惠所涵蓋的路線，如乘搭港鐵北上、坐頭等車卡、乘搭開往港珠澳大橋的巴士，就很容易達到公共交通費用補貼的界線，如此兩計劃就會有機會重疊。議員何敬康則要求當局解釋，基於甚麼準則把邨巴納入兩元乘車計劃。

與交通補貼重疊 將探討 勞工及福利局局長孫玉菡回應指，兩元乘車優惠要一個月內乘搭200次才達到公共交通費用補貼的界線，表面看來很誇張，但選搭非兩元優惠計劃的交通路線確有機會積累夠400元。儘管公共交通費用補貼不是勞福局的範疇，但會同運流局作出協調，共同探討此情況。至於兩元乘車優惠涵蓋居民巴士服務，其實是因應社會訴求，不過要符合相關條件，如邨巴的服務對象並不止屋苑的住客，其他人都可以乘搭。