獨立測試電子系統 擬擴至公營部門

【本報訊】政府電子服務頻頻出事，立法會昨日舉行特別財委會會議，有議員質疑政府資訊科技總監辦公室統籌各部門電子系統測試的工作，如區選的電子選民登記冊、「易通行」、「監考易」等系統故障連連，創新科技及工業局局長孫東承認，資科辦去年起都有要求各部門進行獨立測試，現考慮進一步收緊要求，將對政府部門的要求擴大至法定及公共機構。孫又指，各部門也設有資訊科技團隊，不能單單依靠資科辦。有議員亦關注政府1823熱線花費1.7億元，但服務質素仍無改善，當局回應指，相關服務接受率達90%，否認服務未獲改善之說。

「1823」年花1.7億 服務惹質疑 議員田北辰昨日表示，政府的電子服務驗證了「梅菲定律」，即可出錯的地方都會出錯，如區選的電子選民登記冊、「易通行」、「監考易」等故障不停。孫東表示，已於去年末及今年初兩度發出指示，要求各部門推出系統前獨立測試，眼見電子系統屢生意外，考慮再對各部門收緊要求，並將要求擴至公營部門等。孫又指，未來資科辦和效率促進辦公室合併的「數字政策辦公室」，會維持資科辦的支援角色，亦會擔任督導的角色。

議員尚海龍問及人工智能超算中心推展時間表，孫東表示，中心所有關鍵設備已送抵香港，今年內開始運作的計劃維持不變，望爭取盡快釋放「3000P」，即每秒300億億次的運算能力，又指政府至今沒有就中心的營運設施作撥款，會以市場營運模式運行。議員江玉歡就關注當局如何提升政府1823熱線的服務，指1823電話中心每年用約1.7億元營運，但服務仍無改善。孫東指，根據去年數據，1823服務接受率達90%，今年首季亦能達到10秒內接聽指標，讚賞相關工作表現；江又質疑效率辦兩年以4億元進行9個研究項目的必要性，當局就指，效率辦除了顧問工作，現正推行「數字政府」計劃，期望今年中將所有牌照、申請和審核服務，以及表格電子化。