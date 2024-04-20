揭個人資料外洩風險 正緊急維修 公司註冊處叫停電子查冊

【本報訊】再有政府資訊科技系統存在資料外洩風險。公司註冊處昨日表示，在例行工作中發現「電子服務網站」內的電子查冊系統出現個人資料外洩風險，十分關注問題，已叫停電子查冊服務，並立即展開維修工作，預計維修會於明日內完成，該處會另行通知恢復服務的安排。

公司註冊處表示，在例行工作中發現「電子服務網站」內的電子查冊系統出現個人資料外洩風險，現正進行緊急維修工作，該局估計，維修工作可於明日完成，如有關系統維修可以更早完成，會另作通知。

該處又稱，經初步調查後，未有收到個人資料外洩報告。為謹慎起見，公司註冊處已暫停電子查冊服務以進行緊急系統維修及相關調查，並已將事件通報保安局、政府資訊科技總監辦公室及個人資料私隱專員公署。至於「電子服務網站」內的其他服務，如電子提交服務及監察易等，則不受影響。處方會盡早恢復受影響服務。