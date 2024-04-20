倫敦經貿辦 年耗3350萬捱批 議員質疑浪費

指英對港影響力減 19職員應節省 港府現時在全球設有14個海外經濟貿易辦事處，其中倫敦經貿辦聘用19人，人手為經貿辦中之最，去年開支為3,350萬元，本年預計升近四分之一，高達4,170萬元。行政會議召集人的立法會議員葉劉淑儀昨在立法會特別財委會中質疑倫敦經貿辦浪費開支及人手，認為「反中亂港政客點同佢講都冇用」，商務及經濟發展局回應指，辦事處亦負責北歐、中東歐等地工作，又指歐盟中有不少國家的新興市場值得關注。另有議員關注本港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）進度，當局就指東盟國家支持本港加入，惟仍未完成程序，有望今年內加入。

14個經貿辦的總開支去年度達4.14億元，今年度升至5.06億元，其中倫敦經貿辦去年開支為3,350萬元，今年料達4,170萬元，瑞士日內瓦經貿辦開支最高，去年度已達4,240萬元，預計今年升17%至5,000萬元，聘15人。葉劉淑儀昨於特別財委會中表示，對日內瓦經貿辦開支表示可以理解，因為本港是世界貿易組織成員，需要專業貿易主任、政務主任以助談判；不過，她就質疑倫敦經貿辦現時設19名職員，開支3,350萬是否有必要。

當局稱有北歐中東歐工作 葉劉淑儀指過往英國「都仲叫做係宗主國」，但現時影響力已減低，在該辦安排如此多人手「應該冇乜用」；又指「嗰拃反中亂港嘅政客呢，你點同佢講都冇用㗎喇，佢立場先行嘅」，質疑除了辦事處選擇租用較小的地方節省開支外，當局還有否其他節流措施。商經局副秘書長黃宗殷回應指，倫敦經貿辦不僅負責當地事務，亦要應付北歐及中東歐工作。他稱雖然「某地區」重要性可能有改變，但當局仍注重新興市場，尤其是歐盟中東歐等地。目前本港共設3個駐歐經貿辦，包括英國倫敦、德國柏林及比利時布魯塞爾，當局認為目前的工作安排適合，又表示會隨時間推移審視各辦事處人手配置。他又指，現時辦事處不設官邸，職員要「自行租屋住」。

港加入RCEP程序仍未完成 另外，會上亦有議員關注本港加入RCEP進程，商經局局長丘應樺回應指，RCEP整個協議在2022年初落實，成員國要得到本身國家核准後才能審核申請者，一般需時18個月，又指去年曾開會討論有關加入程序，惟幾次會議仍未完成。他表示，在一眾國家中，東盟非常支持本港加入，而本港與內地、新西蘭、澳洲、日本、南韓亦曾於不同會議場合舉行雙邊會面，以爭取支持。他強調本港具充分條件加入RCEP，政府將繼續與有關成員經貿部門保持緊密聯繫，又表示內地亦有敦促各國盡快完成程序，期望在今年內完成申請。

14個駐海外經濟貿易辦事處開支