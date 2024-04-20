零售建造業界對次季前景乏信心

【本報訊】政府統計處昨日發表今年第二季度業務展望，該處抽樣向10個主要行業、約560間大規模的機構高級管理人員展開短期業務意見調查，發現零售及建造業者對任職公司的前景信心不佳，零售業者中，有29%受訪機構管理人員認為公司的業務狀況較差，建造業者亦有18%受訪管理層認為其公司業務狀況較差。而且，零售業中，受訪者預期其貨品售價下降者比預期上升者為多。港府發言人表示，大型企業的整體營商氣氛及招聘意欲較3個月前稍為改善，但營商氣氛仍會被外部環境影響。

政府統計處表示，這項統計調查涵蓋香港10個主要行業，分別是製造業，建造業，進出口貿易及批發業，零售業，住宿及膳食服務業（主要包括酒店及餐館提供的服務），運輸、倉庫及速遞服務業，資訊及通訊業，金融及保險業，地產業，以及專業及商用服務業。而相關公司的高級管理人員意見，可為當局在最短時間內預測本地不久將來的經濟表現，提供快捷參考。

港府稱經濟增長獲支持 統計處指，在零售業和建造業中，預期其公司業務狀況較差的受訪者比預期較佳者為多，展望未來，當局指複雜的外圍環境在短期內仍會影響營商氣氛，但本地經濟繼續增長應會提供支持。政府會密切監察相關情況。