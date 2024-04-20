營運不足6年 嘉禾啟德後日起結業

【本報訊】最新個人破產與公司強制清盤宗數雙雙攀升之外，多區亦繼續有商舖結業。鰂魚涌有食店、元朗有水療浴室、葵涌文具老店近日都宣布結業，連鎖戲院之一的嘉禾啟德亦將於下周一（22日）起結束營業。執笠風下，多區吉舖大增，連曾經貴為全球最貴租地段的銅鑼灣亦到處可見招租告示，盛況不再。

網民繼續在社交平台分享各區店舖「執笠」資訊，嘉禾粉嶺戲院去年11月結束營業後，橙天嘉禾旗下嘉禾院線昨日於社交媒體專頁公布，由於租約結束，自2018年底開業、位於越秀廣場3樓的嘉禾啟德將於下周一（22日）起結束營業，即全港戲院日（21日）翌日落幕。該戲院開業至今不足6年。嘉禾院線於香港尚有8間戲院。

灣仔銅鑼灣吉舖處處 有網民又報料，灣仔東方188商場幾乎十室九空，原本售賣影音、玩具等的店舖均沒有營業，商場內只見鐵閘。有商戶透露商場早前已變得冷清，感嘆多年前熱鬧的場面已經不再。銅鑼灣街道亦吉舖處處，有網民感嘆，該區曾是全球最貴租的地段，現時卻有地舖及樓上舖相繼結業。

北角一間茶餐廳亦揭已悄悄結業，網民稱店舖結業後，對出街道的違例泊車亦隨之消失，形容「看到店舖結業的好處」。鰂魚涌一間售賣叉燒、小食的外賣店亦宣布在下周結業。元朗則有提供水療、桑拿、按摩服務的浴室亦疑似結業，店外被人貼上法律文件。