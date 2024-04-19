基建愈起愈貴 公路黃金鋪砌

本港基建最大特色，不是多麼美輪美奐、浩瀚偉大，而是例必延誤、無不超支。講了多年的沙田T4主幹路工程，造價由2006年約11億元大幅飆升至目前71.6億元，遭立法會議員批評太貴。政府早前撤回有關撥款申請，擬略減約3億元再闖立法會。但別說略為「減磅」依然是天價，就說工程竟然拖延8年仍未動工，這才是本港競爭力買少見少的最大原因。

港府近日積極游說議員通過T4項目撥款，揚言若獲批，6年內就能建成，將可有效疏導馬鞍山出市區交通，以及避免沙田市中心塞上加塞。而減少約3億元的款項，主要是改動隔音屏障物料及減少部分單車徑。

隨着人車不斷增加，馬鞍山和沙田交通擠塞，早就引來怨聲載道，興建T4路肯定是好處多於壞處。但政府早前之所以突然撤回撥款申請，就是因為工程成本過高惹來非議，而且當中涉及許多無謂開支。當局曾經解釋，T4路造價由11億元膨脹至接近72億元，當中有16億元為多年來累積的工程成本增幅；其餘有17億元是為免阻礙區內私樓的開揚景觀，而要將部分路段由高架橋轉為地下行車道所致；又有11億元是為免影響一條鄉村的景觀和風水，而改變和延長了公路走線；另有6億元是用作加建多條行人橋和單車徑；有5億元則是為了回應區內駕車人士訴求，在公路兩旁增建東西行各一條支線；最後還有5億元是用於加裝隔音屏障，以減少行車噪音影響。

外界早就踢爆，整項工程有多達44億元，即總數的逾六成撥款，只是用於滿足公路途經的沙田市中心居民，以及當年沙田區議會提出的訴求，以換取不反對起路，與疏導馬鞍山交通的原意無關，難怪被譏為「妹仔大過主人婆」。現在象徵式略減3億元，可謂敷衍民意，只是好讓議員和政府有個下台階而已。

工程由2006年拖延到2024年，仍停留在爭議撥款階段，「香港效率」等於龜行蝸步，寫在牆上。無可否認，這些年香港泛政治化嚴重，反對派綁架議會，由區議會到立法會皆然，不是拉布就是流會，是本港基建寸步難行的主因。但更須指出，港府慣性議而不決、決而不行，不是遇事避難，就是拖得就拖。連一項不算複雜的公路基建也不斷蹉跎，成本不暴增才怪。

再說，香港百物騰貴，由設計到興建，由人工到物料，全部都比鄰近地區貴一大截。就以廣深港高鐵工程為例，廣州至深圳段長逾100公里，建造費167億元人民幣；反觀香港段長26公里，造價竟高達840多億港元，其中超支近200億元，平均每公里造價比內地段貴十多倍，堪稱「經典」。在財赤高企的當下，基建一闊三大，庫房乾塘，豈是無因。

說到底，時間不等人，競爭來自四面八方。試想想，這8年間內地早就有翻天覆地的變化，單是深圳的發展已遠遠拋離香港。兩地制度不同，基建速度也有天壤之別，香港再不作出改變，遲早退為內地二、三線城市。