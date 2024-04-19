冰鑑春秋：澤連斯基的錯誤決定

伊朗大規模襲擊以色列本土，美英直接介入幫忙擊落來襲的導彈與無人機，這讓烏克蘭總統澤連斯基大為眼紅，質疑為何以國不是北約國家，也可受到大力支援，烏國卻沒有得到北約的同等保護？

澤連斯基認為自己要的不多，那就是北約給予足夠的武器裝備，「現代戰鬥機與防空系統的能力，在這次中東（伊朗襲以），大家都看得很清楚。」而烏克蘭外交部長庫萊巴則說：「敦促所有夥伴放膽援助烏克蘭。即便你們無法像保護以色列那樣保護烏克蘭。給我們需要的武器，剩下就是我們的事。」

按照一般的邏輯，烏克蘭似乎言之成理，要求並不過分，但如果把現實因素加入，澤氏卻大錯特錯，因為他的言論反而引來美英的直接打臉。白宮國家安全委員會發言人柯比便說：「拜登已表明，烏克蘭不是以色列，這是全然不同的衝突、不同的空域，乃至不同的威脅」，「美國不會在烏克蘭扮演戰鬥角色」。英國外交大臣卡梅倫也不客氣地說：「英軍不能以相同的方式保衞烏克蘭領空，因為需要避免北約部隊直接跟俄軍交戰。」

情況很清楚，以色列是美國的爸爸，烏克蘭不過是個累贅；伊朗只是個麻煩，俄羅斯卻擁有足以毀滅人類的核武。這本來是大家都心知肚明的事，但澤氏以為可以藉機喊話要求北約提供更多協助，卻反倒迫使美英說出讓烏國人民受傷的真話。

烏克蘭目前面臨俄軍大規模攻擊，能源設施被炸毀，大批民眾陷入斷水斷電危機，而兵源短缺甚至讓烏國取消士兵服役3年即可退役的規定，前線士氣低迷。就在這時，澤連斯基卻讓美英老實不客氣地說出了他們內心的真正想法，這會不會成為壓垮駱駝的最後一根稻草，實在令人擔憂。