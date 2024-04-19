橫眉冷看：中國車在港銷量稱冠

美國的電動車廠特斯拉開始陷入困境，剛宣布全球裁員1.4萬人，佔公司員工約10%。特斯拉是美國企業的標杆，利潤滾滾而來，一度使創辦人馬斯克，成功攀上世界首富的寶座，但時移世易，如今中國的新能源車迅速崛起，大量搶佔全球市場，特斯拉已處於捱打狀態，不得不削減開支，嘗試救亡圖存。

要知道中國製的乘用車發展有多快，不必看別的，單看近期香港私家車的銷量榜便知道。回想起3年前，香港十大暢銷的私家車，中國廠商就連第10名也排不上，榜上全是美國、歐洲、日本和南韓車的天下。其中單是特斯拉一家的銷量，就抵得上由第2至第10位這9家車廠的銷售總和。

如今世界徹底變了，今年頭一個月，觀乎香港私家車的十大銷量榜，美國車佔一家，售出953輛；歐洲車佔兩家，售出640輛；日本車佔3家，售出500輛；南韓車佔一家，售出141輛。在榜上遙遙領先的，是中國製造或中國已收購的品牌，共佔3家，售出1,221輛。

幾年前，不少香港人仍對Made in China的汽車嗤之以鼻，他們做夢也想不到，轉眼間，如今中國車的總銷量已位居香港車壇榜首位置。即使不計總銷量，論單打獨鬥，美國特斯拉的一哥地位，恐怕很快也要讓座與中國汽車比亞迪。今年一月的香港銷量，比亞迪只是略遜於特斯拉，排行第二，售出900輛。兩家車廠所差，只不過是50餘輛，相信在今年之內，比亞迪不必彎道超車，就算只在直路放跑，也能輕易超前對手特斯拉。

所謂「一葉落而知天下秋」，美國和中國汽車的銷售量，正好反映出兩國實力的消長對比。