筆下風雲：詞窮理屈 自欺欺人

在中美角力成為世界主軸的今時今日，美國只要有一日不提起中國，那一日的太陽就是從西方升起！美國總統拜登到賓夕凡尼亞州的美國鋼鐵工人聯合會總部拉票，期間批評中國鋼鐵企業以不公平的低價和政府補貼，向全球市場傾銷產品，揚言要對中國鋼鋁徵收三倍關稅。正是說的人不悶，聽的人也悶了。

拜登擦鞋大讚美國鋼鐵工人表現出色，一直贏得競爭，只是因為「中國政府向中國鋼鐵企業補貼大量資金，推動它們盡可能多生產鋼鐵」的「作弊」行為，才會損害美國利益。總統說話如此中聽，自然贏得工人們熱烈鼓掌，為了撈選票博連任，沒有說不出，只有想不出。

資本主義就是優勝劣敗、弱肉強食，若美國產品價廉物美，根本無懼競爭，且早就將中國貨淘汰。但事實恰好相反，主因是美國向金融科技產業轉型，製造業和重工業日薄西山，這也是許多已發展國家都面對的問題。中國則保留製造業和重工業，不因發展金融科技而完全傾斜，產品性價比高，吸引其他國家企業購買，是市場自然定律而已。美國競爭不過，動輒甩鍋中國不公平補貼，只是詞窮理屈，自欺欺人。

這陣子，美國不斷扣中國的大帽子，一時說產業獲政府補貼，一時又說中國產能過剩，總之中國做甚麼都是不對。試想想，若世界沒有了中國製造，美國家庭能享受到價廉物美的產品嗎？通脹恐怕只會比現在更兇猛。事實證明，由特朗普發起、打到現在的中美貿易戰，「好容易贏」從來沒有發生，反而美國對中國入口產品提出愈來愈多豁免，以免國內通脹進一步升溫。然而中美角力既已是世界主軸，反華成為民粹，拜登當然要繼續消費中國，增加連任勝算。