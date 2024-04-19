龍吟虎嘯：硬踩紅線 肆無忌憚

中國對台海、東海、南海、中印邊境等，一切涉及中國主權、領土、領海、領空和安全的問題，皆視為「不可逾越的紅線」，任何國家不可挑釁、挑戰，越過紅線。這個立場中國反覆宣示，且以護衞行動落實，但美國為首的反華勢力偏偏對着幹，試圖衝破中國紅線。對此，美國還有一套歪理。就在美日菲峰會前夕，一位美國官員聲稱，美方對與中方劃定紅線持謹慎態度，因為一旦給予北京一條紅線，北京就會觸犯並採取一切行動……當中方無法完全控制自己的行為時，美方不想人為製造清晰與否的區別。

這位美國官員又在顛倒黑白、混淆視聽！中國劃定「主權紅線」，是中國固有的權力，不是美國「給予」的；中國劃定「主權紅線」，是中國行使捍衞國家主權，警告和反擊任何國家及勢力對中國主權的挑釁、挑戰和損害，可對他們「採取一切行動」。不管山姆大叔認為這條紅線清晰不清晰，中國都會按照自己訂定的「紅線」反擊一切挑釁和挑戰行為，捍衞國家主權。

其實，美方對中國的紅線立場以及紅線本身是非常清楚的，然而它不承認，它要方便自己隨時隨地挑釁、挑戰、損害中國主權，打壓中國。據報道，今次美日菲峰會，美國總統拜登「嚴重關切仁愛礁的情況」，強調「美菲共同防禦條約」適用於仁愛礁的菲律賓坐灘軍艦馬德雷山號。據報道，拜登在最近中美元首電話會談時也對此「深切憂慮」，並認為中方低估了事態升級的可能性，威嚇中方「需要評估其戰術，否則會面臨嚴重後果」。據稱拜登政府還要求其他前美方官員私下向中方傳遞類似訊息。

為了顯示挑戰中國紅線的威力，美國、菲律賓、日本和澳洲，日前首次在南海菲律賓專屬經濟區海域進行「海上合作活動」，合共派出6艘軍艦、4架飛機。中方則出動由航母山東號率領的海上編隊。看來，中美元首數次通話後，美方對中方的紅線挑釁依然肆無忌憚！