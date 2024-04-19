坦言集：中國錢多

《金融時報》作者Martin Wolf在訪華後，最近發表一篇評論，指中國的高儲蓄率屬優勢，但也帶來挑戰。

據國際貨幣基金組織統計，2023年中國的儲蓄佔全球總額的28%，美國加歐盟佔的比重為33%，可見中國規模有多大。中國一直居高不下的投資，來源自高儲蓄，過去的高投資和相對高的消費，都與房地產泡沫互成因果。但房地產泡沫在近幾年趨於穿破，有關的投資和樓價上漲之財富效應帶來的高消費，便無以為繼。超高儲蓄便有一個運用的問題，錢多了怎樣用？泡沫之後不可能再催谷房地產。中國房地產供應量已過多，人口總體下降，地區人口轉移，縱使政府再放錢，只會浪費，不會有泡沫再起的機會。於是，房地產債務、地方財政債務消耗了部分儲蓄，可餘下的為數仍大，中國經濟還在擴張，儲蓄率沒有變化，超高儲蓄還在產生。

Martin Wolf建議中國幾個方法應對：一是擴大消費；二是擴大投資，包括一帶一路國家的投資，依靠中國貸款，可最後會變成無償資助；三是全力推行可持續發展的減碳、清潔能源的投資；四是繼續提高製造業的投入。最後一項卻會製造出更大的貿易糾紛，不單止發達國家反對，新興大國亦與中國有市場競爭的矛盾。

他認為，中國不可能依靠傳統的經濟刺激，而是要改變現有的收入分配與運用資金的方法。言下之意，是他反對現時中央政府主導社會投資與消費的體制，主張民眾消費，地方政府投資要大大的擴張，才可積極合理地消化中國的超高儲蓄。前者還是歐美資本主義的消費主義，不去考慮是否合理，是否環保，也沒有提收入分配不均引起的貧窮等社會政治因素，只是強調整體民眾消費的擴大。而地方政府的支出，從近年的經驗看，一窩蜂的超前投資可造就地方繁榮，但單超前地消耗，對地方發展是破壞多於建設。中國還缺經常體制上對地方政府實行有效監督，下放權力與資源從來都製造出泡沫式的經濟問題。西方市場為主的權力下放，或許在當地有一定的效果，但在中國一類發展模式裏，沒有足夠的中央集權，不足以應對內外的政經挑戰。即使西方亦患分權過度、集體發展乏力的困難。

中國是儲蓄多，即是錢多，怎樣用才可持續而又進一步提升社會民生的發展呢？這方面的政策創新，對中國、對世界會有巨大意義。