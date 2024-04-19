空殼公司頻密交易 揭3男女洗錢18億

海關早前根據情報經調查後鎖定3人，懷疑他們於2021至2022年間開設不同空殼公司，並向銀行訛稱從事不同業務，惟有關公司從沒報稅、進出口報關及實質業務地址，同時有關戶口卻從虛擬貨幣交易平台，接收巨款後再把款項分層處理，在短時間頻密轉帳清洗逾18億元。至前日海關搜查多個住宅、公司地址及找換店，以涉嫌「洗黑錢」罪拘3男女，相信他們為洗黑錢集團的骨幹成員，並檢獲匯款紀錄、公司文件等，正追查涉案資金來源及去向，不排除有更多人被捕。

海關表示，經財富調查及資金流向分析後，鎖定3名涉案人士。他們於2021年6月至2022年7月間，開設5間公司及18個公司銀行戶口，並於開戶口時報稱從事機械批發、手機配件及汽車零件等業務。不過，3人開設的公司均無報稅及進出口報關紀錄，又無實質地址，相信全為空殼公司。有關公司戶口在開設後，不約而同即時出現頻密及大額交易，其中一個戶口在一日內入帳高達3,900萬元，且於一日內交易次數達167次。初步調查發現，該些空殼公司的資金來源，包括一個虛擬貨幣交易平台及超過200間本地及境外公司，資金到帳後會在短時間內被轉帳至其他本地或境外公司。

虛幣平台轉帳 分層處理 海關經對資金分析後，相信一名女子開設的公司戶口，在洗黑錢過程中擔當上游角色，戶口除了接收公司轉帳外，還接受虛擬貨幣平台轉帳高達6億元的資金，其後該些資金經兩間持牌找換店轉至其他公司，或者轉移至另外兩名男子的戶口，單是該女子處理的黑錢已高達9億元。而兩名男子的公司戶口則屬於中下游角色，其中一名男子亦於該相同的虛擬貨幣平台收款，因此該男子與該女子從虛擬貨幣平台接收了7.5億元，佔案件總金額的四成。

另一名男子的汽車業務公司戶口交易對手超過100個，在9個月內有逾3億元交易金額，惟其交易對手業務廣泛，包括農產品、食品及日用品等，完全與汽車業務無關。該兩名男子的公司戶口收到款項及經整合後，同樣會於短時間內轉走款項。綜合調查顯示，相信洗黑錢集團利用虛擬貨幣的高隱匿性、以及3名被捕男女的空殼公司，以虛假貿易作掩飾，因應公司戶口可以處理高金額的交易、及易於進行境外匯款的特點，因此利用非一般正常商貿手法把巨額犯罪得益作分層處理，短時間內作頻密及大額轉帳進行洗黑錢活動。

至本周三，海關突擊搜查4個住宅單位、5間公司及兩間持牌找換店，拘捕兩男一女（42至60歲），相信他們為洗黑錢集團的骨幹成員。42歲女疑犯報稱無業，兩名分別50及60歲男疑犯，則報稱自僱人士及司機，他們其後獲准保釋候查。行動中，人員檢獲銀行匯款紀錄、多部手機、公司印章及文件等證物，正追查有關的資金來源及去向，亦會循疑犯的的背景及資金流繼續調查。