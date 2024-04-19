旺角15組天眼 攝車道行人商舖

【本報訊】本港市面的閉路電視攝影裝置近年驟增，執法部門計劃在今年內，在公眾地方設2,000部防罪閉路電視，先於本月在旺角安裝15組鏡頭做技術測試，該批閉路電視位置曝光，分布於旺角鬧市多條街道及道路交匯處的燈柱，監察範圍涉及人行道、車行道及不同店舖外圍。這些閉路電視涉及3種不同型號，包括網絡攝影機及高速圓頂攝影機。

旺角區最新增設最少7支閉路電視燈柱，分布於亞皆老街、山東街、上海街及豉油街等繁忙街道。當中，洗衣街及亞皆老街的閉路鏡頭，主要拍攝方向為車道，其餘5個地點則行人及車道均拍到，鏡頭亦拍到不同類型街景包括海味店、找換店及行人隧道出入口等。各燈柱已貼「閉路電視運作中」告示，上有二維碼，手機掃描後會連結至執法部門文件，解釋閉路電視目的及選址原因，又說海外亦設閉路電視作保安用途。

稱無追蹤功能 30日後刪片 執法部門曾委託獨立顧問公司做私隱影響評估、保安風險評估及審計，有全面及嚴格的內部操作指引，又列表稱英國、新加坡及澳門裝設閉路電視密度遠比香港高，強調「只會拍攝到公眾地方」，並稱執法部門有一套嚴格內部操作指引，使用時有「嚴謹的監督規範」。保安局早前稱，鏡頭現階段無追蹤功能，片段30日後會刪除。

當區區議員楊鎮華指，白色網絡攝影機可監控全景、較闊畫面，圓頂攝影機則可轉動及放大縮小，但如何操控要視乎系統後台，不肯定旺角攝影鏡頭屬何種品牌。

執法部門回覆傳媒查詢時稱，計劃仍處測試階段，會持續檢視安排及成效，與相關政府部門協調和跟進，確保順利展開及落實。