醫健：職場健康：眼光光等天光 睡眠不足對身體影響及甜睡秘訣

睡眠是我們日常生活中不可或缺的一部分。然而，香港人工作忙碌，生活節奏急速，工作壓力等因素常常使我們受到睡眠不足或欠佳等問題困擾。這不僅會影響我們的們的工作效率和日常表現，更會對身體健康產生負面的影響。

睡眠不足（以成年人而言，即每晚睡少於7小時）會導致身體出現各種新陳代謝、內分泌及免疫力有關的問題，例如血壓上升、壓力賀爾蒙（皮質醇）水平上升、免疫功能下降等。此外，睡眠不足還會降低創造力和記憶力，同時增加情緒不穩、易怒、焦躁等症狀，以及增加患上其他慢性疾病的風險，如高血壓、心臟病、糖尿病和肥胖等健康問題。

如何確保一個良好的睡眠品質呢？以下是一些甜睡的秘訣：

1. 建立規律的睡眠時間表：確保每天都有相同的睡覺和起床時間，包括周末，以維持穩定的生理節奏，使你更容易入睡和醒來。

2. 創造一個舒適的睡眠環境：減少房間內的光線和噪音，使用舒適的床墊和枕頭，確保房間的溫度適中。

3. 睡前避免過度刺激: 避免在睡前飲用含咖啡因飲料如咖啡、濃茶或大吃大喝。此外，在睡前的一兩個小時內避免使用電子設備，如手機和平板電腦。

4. 保持適度運動：適度的身體運動可以幫助提高睡眠質素，但要注意避免在睡前進行過於劇烈的運動。

總結來說，睡眠不足對身心健康都有嚴重的影響。因此，我們應該建立良好的睡眠習慣，提高睡眠品質，保持身體健康和良好的精神狀態。讓我們珍惜良好的睡眠，讓每一天都充滿活力和動力！

職業安全健康局

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