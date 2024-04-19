潑水節向執法人員射水案 8‧2開審

【本報訊】去年4月九龍城潑水節活動期間，有人涉嫌向現場執法人員及傳媒近距離射水及潑水。3名懷疑涉案男子，被控6項襲警及普通襲擊罪。3人早前已表示不認罪，案件昨在九龍城裁判法院進行審前覆核。裁判官考慮到眾法代表及證人的日誌，決定排期在5月27日進行第二次審前覆核，8月2日正式開始審訊，預計審期5日，眾被告續准保釋。

料審5日 男子續准保釋 3名被告依次是曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員），以及袁子健（31歲，紮鐵工人）。裁判官指，據其理解，本案爭議點在於被告有沒有襲擊意圖，以及在當時環境下，事主是否同意他們的作為。控辯雙方對此沒有反對。由於證人、控辯雙方大狀分別在6月及7月份有事在身，未能出席，裁判官只好排期8月2日開審。

3名被告同被控於2023年4月9日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間一段的城南道，襲擊執行正當職務的警務人員，即輔警警員6553、8591及女輔警警員6605，以及襲擊男子吳家軒和李天耀；曾維誠和袁子健再被控於同日同地襲擊男子譚永文。案件編號：KCCC 2666/2023