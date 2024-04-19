東呼即應：應急機制人手不足 難解學童自殺困局

緊急叫打999 東呼即應揭熱線「塞車」堪憂 近期青少年自殺事件頻生令人惋惜，本月11日港鐵上水站一名13歲女童墮軌身亡，上月4日一名16歲少女離家後，被發現倒臥於逸東邨一期停車場平台，懷疑從高處墮下當場身亡。除此之外，大學生輕生問題同樣不容忽視，單是去年10月，短短24小時內便有兩名大學生自殺，令人心痛欲絕，《東呼即應》為此作出探討。根據教育局最新文件披露，去年學童自殺個案呈上升趨勢，港府推出三層應急機制應對。但有議員指出，應急機制轉介不是很理想，甚至獲得的答覆是緊急就打999。有心理醫生則指，小朋友說想輕生，很多時是已有想法，不僅隨口說說而已，需要家人、老師或專業人士及時介入。

根據教育局向立法會提交的最新文件披露，去年學童自殺個案呈上升趨勢，共有32宗中小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，較對上一年的25宗 增加7宗。同樣值得憂慮的是，過去5年，中小學有精神病患的學生人數同樣呈現上升趨勢，當中又以中學較嚴重，由2018/19學年的450人，大增至2022/23學年的1,610人，增幅逾兩倍。而小學精神病患學生人數亦由2018/19學年的150人，增至上個學年的370人。另一方面，在教育局工作的教育心理學家人數，去年卻有流失情況，由2021/22學年的92人減至2022/23學年的79人，上個學年更是只有3人入職。

倡教育制度勿太強調分數 當局於去年12月以及今年1月，於全港中學推行以學校為本，醫衞局、教育局和社署的三層應急機制，並將相關機制延長至年底。但正如有社工指出，當局人手不足，往往在第一層或第二層已經出現「塞車」，待到了第三層時，學童的情況可能已經惡化，以致悲劇無法挽回。

議員朱國強表示，三層應急機制推出的初期，的確收到一些校長反映，該機制的熱線轉介不是很理想，甚至獲得的答覆是緊急就打999，非緊急就轉介精神科。對此，朱表示有和政府方面反映。朱續指，他早前在立法會提出落實正向教育的議案時，有提到資源投放是承受得起，承受不起的是有學生選擇結束自己生命。該議案早前已在立法會得到通過，雖無約束力，但教育局有相應的行動，例如推出4R精神健康約章，也算是有相應的補救。朱還強調，除了要減輕學生的壓力，也要反省教育制度是不是過分強調分數，教育局和教育工作者也應做出思維上的改變，才可避免再有類似事件發生。

家長老師恐忽略小孩言行 臨床心理學家鄒凱詩則指出，家長和老師通常會忽略小孩所說的輕生，認為只是隨口一說，但實際上很多小孩此時已有類似想法，不一定是隨口說。小孩選擇自殺的原因，通常不會是單一原因，可能是學業壓力、家庭因素等，如發現小孩成績下滑、精神變差、容易哭、心事重重等，就需要及時介入。若小孩再進一步將心愛物件送人，或是有臨終囑託甚至寫遺書等，到了這個階段，就必須尋求專業人士介入。

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