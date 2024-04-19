試用期請病假被炒 前客服主任勝訴

【本報訊】一名前鋼琴教室公司女客戶服務主任，在試用期間，疑因向公司申請兩次病假而遭無理解僱。該客戶服務主任由平等機會委員會代表，向區域法院提出法律訴訟，指僱主涉嫌違反《殘疾歧視條例》，要求賠償10.8萬元。案件昨在區院提訊。由於答辯方沒有回應，也沒派代表到庭，法官裁定申索人勝訴，排期11月28日進行賠償評估。

申索人為陳詠琴，答辯人為第一流行鋼琴教室有限公司。據入稟狀指，2022年5月起，申索人獲聘用為客戶服務主任，在沙田分店工作，試用期約3個月。同年7月23日，申索人因呼吸困難求醫，及後被診斷有甲狀腺機能亢進症，7月26日至29日放病假，期間上司曾向她指，沙田分店「總要有個人」、「好難無限期等你好番」。

公司涉違殘疾歧視例 入稟狀續指，同年7月29日，申索人表示需額外多幾天病假，上司在8月2日告知她，公司決定解僱她。申索人相信公司是基於她的殘疾及相關病假而把她解僱，對她作出殘疾歧視，違反《殘疾歧視條例》。遂要求答辯人書面道歉，以及賠償10.8萬元。案件編號：DCEO 3/2024