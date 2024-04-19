區選開支倍增至9.9億 港府辯指物有所值

【本報訊】立法會舉行財務委員會特別會議，有議員質疑早前區議會換屆選舉開支「誇張」，要求當局交代選舉開支由過往的約4億元，增至約9.9億元的原因。當局指，區議會換屆選舉進行了比較大規模的宣傳，雖然經費增加，但物有所值。

費用主要涉人手安排 政府在去年進行區議會換屆選舉，議員黎棟國指該次選舉共用9.92億元，員工開支為2.35億元，惟2019年度區議會換屆選舉開支僅為4.26億元，員工開支只為1.27億元，而2015年度換屆選舉開支則為4.18億元，由此推斷區會選舉開支應約為4億元，促當局交代今次增至9億元的原因。

政制及內地事務局回覆指，去年底換屆選舉效率和時間上有很大改善，而且是次選舉增加了「三會」安排，加上有鄰近邊境票站和打卡位，因此增加了不少人手安排，主要開支為人手安排。他又指在2019年區會選舉時自己排逾一小時都未能成功進入票站，但今次則沒有出現同樣情況。

社福界議員狄志遠指出，未來立法會選舉政府只是預留約3.8億元，去年區會選舉開支比自己想像中多，宣傳鋪天蓋地，又批評用9.92億辦區選是「無頂嘅使費」，指政府削減社福界兩億元開支，要求當局交代開支準則。

狄志遠續指，黃元山轉任特首政策組，議席懸空至今約14個月，雖然當局指會在適時進行補選，但正常情況進行補選只需要6個月時間，期望當局可以交代補選情況。

政制及內地事務局回覆指，早前的區議會換屆選舉進行了比較大規模的宣傳，認為社會各界有目共睹，成效顯著，雖然經費增加，但「物有所值」。至於補選安排，當局指早前要處理區會選舉，時間緊迫，因此「冇一個額外嘅時間空間進行相關補選」，而區會選舉後又要處理故障事宜，會視乎情況作適當考慮。