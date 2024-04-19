首屆中華文化節 聚焦上海6月揭幕

【本報訊】首屆「中華文化節2024」將於今年6月至9月舉行，在昨日的中華文化節節目巡禮上，文化體育及旅遊局表示內容豐富，將包含各種各樣的藝術形式如音樂、舞蹈、戲劇等；還會邀請內地的高水平藝術團來港演出，促進文化方面的合作交流。文體旅遊局還稱，舉辦中華文化節是希望「承光影韻律之美，傳華夏文化之盛」，對內促進文化創新傳承，對外大力弘揚中華文化。

大部分節目 今起公售 文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，由今日開始，「中華文化節」內大部分節目的門票將會公開發售，相關的宣傳活動亦會全面展開。香港本身具有中西文化薈萃的優勢和廣闊的國際網絡。楊又指這是弘揚中華文化辦公室成立後首項重要的活動，借此推動文化交流，並帶動旅遊和相關行業的生意。

此次中華文化節還有各類講座、藝人團、大師班等與藝術行業從業者深度交流的機會，另外，還有針對青少年的活動，包括學校巡演和「普及中華文化藝術專場」，讓市民有機會全方位了解中華文化並領略其魅力。

楊潤雄指出，中華文化節將計劃每年設定一個焦點城市，展現該城市獨有的文化。今年的焦點城市是同樣歷史悠久且也是金融中心的上海。楊續稱，屆時將安排上海京劇院、上海民族樂團及上海博物館的節目及展覽讓香港市民欣賞。首屆中華文化節參與演出及製作人員合共約2,000名，預計受惠人次接近10萬。