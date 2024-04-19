搞盛事吸旅客 上年度批逾3億資助

【本報訊】港府狂燒銀紙舉辦大型活動吸引旅客，文化體育及旅遊局向立法會特別財委會披露，M品牌計劃及文化藝術盛事基金在2023/24年度共批出3.375億元資助，其中M品牌計劃的18個項目批出了1.97億元，創過去5年新高，參與人次逾64萬。局方預計將於2024/25年度撥款約兩億元，資助20項大型國際體育賽事，包括棍網球、棒球等8項新活動，冀吸引50萬人參與，其中3人籃球、棍網球、棒球和跆拳道已獲批。

至於「文化藝術盛事基金」，在2023/24年度資助13個項目，獲批逾1.4億元，有近242萬人次參與。2024/25年亦有多項活動獲資助，其中今年舉行的活動涉約5,189萬元，包括7月舉行的「武林盛舞嘉年華」，其餘活動未公布數目及詳情。

另外，局方今年首次以「藝術三月」串連推廣多個文化藝術盛事，整個品牌活動料花逾2.62億元，當中花卉展覽、包括添馬teamLab發光蛋的「藝術@維港2024」分別預算逾5,000萬元，「ComplexCon香港」、「巴塞爾藝術展香港展會」等3項活動，分別亦獲批資助1,500萬元，是文化藝術盛事基金資助上限，但實際金額有待活動後確定。

免費派雪糕 5日花近100萬 對於免費派發雪糕的推廣效用，文體旅局指出，5天免費派雪糕的直接開支約為96.7萬元，連同免費電車日和免費小輪日，以及不少機構打算利用活動作宣傳，深受市民旅客歡迎。