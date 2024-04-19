白牌車難舉報 當局研修例堵漏

【本報訊】非法載客取酬頻生，議員關注執法漏洞。政府指去年已提高「白牌車」相關罪行的罰則，而當局正檢視打擊非法載客取酬的法例有無改善的空間，會與執法部門和律政司研究是否需要修例打擊。

立法會財務委員會昨召開特別會議，航運交通界議員易志明關注在舉報非法載客取酬上，車主只要回覆執法部門查詢時表示不知道，執法部門便無法追查，認為法例存在漏洞。運輸及物流局局長林世雄回應表示，當局會聯同執法部門繼續跟進有關情況。

另一議員陳紹雄亦關注全港目前只有36部電動的士，只佔全港的士0.2%，難以達致2027年有3,000部電動的士的目標。該局常任秘書長陳美寶表示，正密切監察「純電動的士百分百擔保貸款專項計劃」的進度和成效，會與業界商討如何優化，又指當局正邀請業界申請成立的士車隊，並已物色兩幅用地以進行車隊管理，同時可以探討增加充電設施，有助業界籌組車隊時增加電動的士。針對採用哪款電動的士，當局指知悉業界已在內地積極與製造商商討，正研究使用數個型號的電動的士。