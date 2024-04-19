私隱外洩頻生 擬引入強制通報

數碼港去年遭黑客入侵，私隱專員公署早前發表調查報告，指數碼港欠缺足夠措施保障系統安全，又逾期保留個人資料，導致逾1.3萬人資料外洩。議員江玉歡指出私隱條例多年來只有兩次修訂，問到該署目前是否有預留資源作修訂工作，私隱專員公署在教育銀髮一族保障私隱上，仍採用網上平台和地區辦講座，認為屬舊套路，問到當局有沒有新方法作出宣傳。