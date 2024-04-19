私隱外洩頻生 擬引入強制通報
【本報訊】近年資料外洩情況頻生。立法會昨舉行財務委員會特別會議，有議員關注私隱條例多年來只有兩次修訂，問及政府會否預留資源作修訂工作。個人資料私隱專員公署回應指，正與政府討論私隱條例框架，已訂出初步修例方向，包括引入強制性資料外洩通報，以及會審視罰則。
數碼港去年遭黑客入侵，私隱專員公署早前發表調查報告，指數碼港欠缺足夠措施保障系統安全，又逾期保留個人資料，導致逾1.3萬人資料外洩。議員江玉歡指出私隱條例多年來只有兩次修訂，問到該署目前是否有預留資源作修訂工作，私隱專員公署在教育銀髮一族保障私隱上，仍採用網上平台和地區辦講座，認為屬舊套路，問到當局有沒有新方法作出宣傳。
或推行政罰款機制
個人資料私隱專員鍾麗玲表示正與政府討論私隱條例框架，已訂出初步修例方向，包括引入強制性資料外洩通報、直接規管資料處理者，以及規定機構制訂個人資料保留政策，亦會審視罰則，引入行政罰款機制，該署有拍不少宣傳片在電視台播放方便長者了解。
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