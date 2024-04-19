醫健：醫患同行：善用地區網絡 深化「醫社結合」

港府致力於提升以地區為本的基層醫療健康服務，以應對愈發嚴重的人口老齡化以及慢性病病患率上升的情況。2019年，港府成立基層醫療健康辦事處以及建成首間地區康健中心。目前，正在推廣的「慢性疾病共同治理計劃」由地區康健中心統籌，尤其針對高血壓和糖尿病，讓市民在私營醫療服務界別診斷和管理慢性疾病。

建立社區基層醫療系統是促進醫療健康改革的重要一環。不過，基層醫療概念尚未得到普及。推出半年以來，仍有很多市民對「慢病共治計劃」概念及細節不清淅，很多中年市民仍然認為沒有病徵，「好人好姐」並不需要光顧醫生，令計劃招募確實比預期慢。亦有很多市民不了解康健中心的作用，其定位更似老人活動中心，「收集印花愈多愈多禮物換領」。

區議員可作「聯繫人」 醫衞局雖然矢志做好基層醫療，但要整合及織好社區網絡，單靠一局之力可謂乏善足陳。要實現基層醫療理念深入人心，真正發揮地區康健中心角色及基層醫療服務整合，動員及依賴地區網絡資源做到醫社合作至為關鍵。而醫管局及衞生署更應避免被人感覺故步自封，醫療訊息更應打通，透過如「HA Go」程式「一站式」的由基層到醫院及私家醫療服務，簡化現在冗贅過多低用量的應用程式。

區議員與地區市民聯繫密切，他們亦較熟悉社區居民的需求與顧慮，是政府推動基層醫療發展堅實可靠的協作夥伴。因此，區議員可作為「聯繫人」，一方面可以協助宣傳基層醫療服務的資訊，解疑答惑，如提供有關地區康健中心的服務內容、模式等訊息。另一方面，識別及整合市民的健康需求，及時反饋予地區康健中心及署方，使得相關營辦機構能夠迅速應對社區健康需求的變化，做到「上情下達，下情上報」的效果。

除此之外，政府可與地區關愛隊合作，加強健康訊息的傳播，從小區開始織好網絡，令區內隱蔽長者，劏房及少數族裔社區人士有機會接觸一些利民政策，增強推廣基層醫療計劃的滲透。同時，加強與非政府組織（NGO）之間的合作及訊息互通，使服務網絡能在不同政策局也能打通，減低不必要的官僚障礙。

總而言之，政府需善用各式各樣的地區網絡資源，發揮地區康健中心作為基層醫療服務的樞紐作用，有助深化「醫社結合」及優化基層醫療的滲透。病人及醫護權益協會召集人 龐朝輝

病人醫護權益協進會