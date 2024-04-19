中大開發機器學習模型 預測來年嚴重低血糖風險

【本報訊】本港每3名65歲以上的長者，便有一人罹患糖尿病，而嚴重低血糖是患者常見急性併發症，可增加死亡風險。有大學進行大數據分析，開發相關機器學習模型，預測糖尿病患者未來一年出現嚴重低血糖的的風險，精確率達85%，詳情已在國際期刊《PLOS Medicine》及《Diabetes Research and Clinical Practice》上發表。研發團隊指，模型有望與本地電子病歷系統結合，及早識別相關病人，並進行預防措施，例如調整用藥等。

精確率達85% 中大醫學院分析醫管局數據實驗室中逾110萬名65歲或以上長者的數據，發現整體死亡率有所下降，但糖尿病患者死亡風險仍較同年齡組別的非患者高1.5至兩倍。學院研究團隊與數據實驗室合作，利用2013至2018年間來自逾36萬名老年糖尿病患者、合共約150萬份醫療紀錄，開發一套機器學習模型，預測患者未來一年因嚴重低血糖而住院的機會，精確率達85%。

研究團隊表示，本港超過80%因低血糖到急症室求診的長者，需要住院治療，此併發症除了會延長住院，也會增加患者跌倒、罹患心血管疾病和認知障礙症，以及各種原因死亡的風險。團隊指，此模型有望能結合本地電子病歷系統，提供高效且低成本的方法，及早識別因嚴重低血糖而面臨極高住院風險的老年患者，並進行預防措施，例如改用降血糖反應較輕微的藥物、調整胰島素注射的時間和劑量等。