流感確診再升 11日內奪36命

新冠個案略增 JN.1仍最流行 本港流感再升溫，高峰期似乎未有完結迹象。當局最新數據顯示，流感確診率按周升近3個百分點，直逼基線水平，相關入院率亦上揚，而上周日至本周三（7日至17日）11日間，衞生防護中心已錄得71宗嚴重個案，其中36宗死亡；另外，新冠確診數字亦略見微升，JN.1仍是最流行的變異病毒株。當局呼籲市民接種流感疫苗，高危人士亦應適時接種新冠疫苗加強劑，減低感染及死亡風險。

根據衞生防護中心監測數據，本港上周（7至13日）收集共9,163個呼吸道樣本中，有804個驗出流感病毒，比率為8.77%，比前一周5.87%大升2.9個百分點，是自1月相關數字回落以來，首次再逼近9.21%的基線水平；同期流感入院率為0.54，即每1萬人有0.54人入院，比前一周0.43高，亦持續高於0.25的基線水平。

71嚴重個案 H1甲流佔47宗 另外，上周錄得47宗嚴重流感個案，當中24宗死亡，過去11日（7日至17日）則共錄得71宗嚴重個案，當中36宗死亡，甲型H1流感個案最多，佔47宗。中心指，上周46宗成人嚴重個案中，12人已知曾接種今季流感疫苗。

新冠方面，中心化驗所上周新增780個樣本驗出新冠病毒，比前一周696個稍高，同期公共衞生化驗服務處收集共7,652個呼吸道樣本中，696個驗出新冠病毒，比率為9.1%，亦比前一周8.58%微升。中心指，嚴重及死亡個案樣本基因分析顯示，JN.1及其後代譜系仍是最流行的變異病毒株。

另外，病人醫護權益協進會及醫院藥劑師學會於2至3月進行調查，以問卷方式訪問303名40歲或以上港人，發現85%受訪者曾感染新冠肺炎，平均達1.5次，最近感染平均為11個月前，13%受訪者或其親友曾因感染新冠而入院。調查顯示，56%受訪者認為，新冠病毒的威脅已變得很輕微，僅半數受訪者有上呼吸道病徵時會進行檢測；48%受訪長期病患者認為，未來半年感染新冠及流感機會很低，49%認為即使同時感染，病情也不會嚴重。

數據顯示，自2月至本月初，醫療前線已錄得408宗新冠嚴重及死亡個案。感染及傳染病專科醫生林緯遜引述研究，感染BA.1後40周，僅36%人仍有保護力，而大部分港人於2022或2023年感染，當時主要是BA.1或之後的病毒株，加上2022年後疫苗接種數字大減，港人大多已缺乏抗體。

病人醫護權益協進會呼籲市民保持防疫意識，並定期接種新冠及流感疫苗，當局亦應做好資源分配，對留院新冠患者應及早處方合適形式的抗病毒藥，以減少住院時間及併發症，並降低相關醫療成本。